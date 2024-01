-Deberíamos estar negociando la apertura de una base militar gringa (¿Paita?) antes de que los narcos nos vuelvan otro Ecuador. No veo otra solución similar de efectiva a corto plazo. Después no digan otra vez que tuve razón y que pena que no hicimos caso…

-Se rumora que Hania Pérez de Cuéllar podría ser premier y al toque sale esta denuncia contra ella. Otárola debería ser más disimulado cuando filtra cosas contra sus rivales por el puesto. Las casualidades no existen en la política.

-Ya es hora de que el país conozca el contenido del informe Kroll sobre Fujimori, aquel que la caviarada tanto escondió. El ministro de Justicia debe ponerlo a disposición del público.

-Prepárense para escuchar durante muchos días a la caviarada llorando por la cancelación de las primarias como obligatorias para los partidos. Tendremos a Tuesta —porque los medios peruanos tienen una obsesión extraña con este— y otros de estos hasta en la sopa, lamentando que no se obligue a lo que ellos venden como la panacea para todos nuestros problemas políticos.

-Ya es hora de enfrentar seriamente al problema de Petroperú, que ya no se puede tener vivo a ese zombie insaciable a base de desperdiciar millonadas. Eso pasa por botar a ese pésimo ministro de Energía y Minas (que es un sindicalista de Petroperú), además de recambiar su presidencia y directorio, donde se debería incorporar a tecnócratas y financieros que conocen del tema como Carlos Paredes, Jaime Pinto, José Quesada, César Gutiérrez, Luis Valdivieso y Pedro Sánchez. Es que la necedad de Alberto Fujimori de paralizar y dejar a medias el proceso de privatización de Petroperú ya nos viene costando US$6,500 millones. Fujimori vendía la refinería de Talara y los Campodónicos, Mohmes, Ollantas y otras yerbas no hubieran tenido la oportunidad de hacer este despilfarro gigantesco. Ya verán la cantidad de corrupción que saldrá cuando ese gasto se investigue a fondo, porque no me van a venir con que no hubo cutras allí con tanto dinero en movimiento.

