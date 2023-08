Intrigado por esta claudicación de la Universidad del Pacífico a la caviarada, consulté a un erudito para que me cuente qué pasó con las universidades en el Perú: “Antes de la dictadura de Velasco, que jodió todo en el país, las universidades eran manejadas por sus promotores o fundadores. Velasco intervino las universidades con un ente llamado CONUP y dio la confiscatoria ley 17437 en 1969, que les quitó a los promotores el control sobre las universidades que habían fundado. Recuerda que a comienzo de la década de los 60 se fundaron un montón: U. Pacífico, Cayetano Heredia (escisión de San Fernando), U. Lima, Santa María en Arequipa. En todas perdieron los promotores el control, que pasó a los profesores. La única en la que la entidad promotora mantuvo el control fue la PUCP. Esto por los tratados que ya existían antes entre el Estado peruano y la Santa Sede (Vaticano). Sin embargo, y por culpa del torpísimo cardenal Landázuri, la PUCP renunció a su protección y entró al régimen general universitario en 1973. Es que Landázuri pidió que se aparte a un adúltero público del cargo de vicerrector de una universidad católica. El rector de la PUCP era el jesuita Felipe MacGregor, padre de la caviarada, quien se rehusó a obedecer. Landázuri se desentendió de la PUCP y así esta universidad perdió su protección legal. Cipriani tenía toda la razón años después en lo de la Junta, y quien le hace perder ante los caviares es este izquierdista Bergoglio, pero esa ya es otra historia. Llega el segundo belaundismo y como Belaunde todo lo hacía mal, no devolvió su control a los promotores, sino que promulgó la ley 23733 en 1983, que estableció que en asamblea estatutaria se debía decidir el estatus de cada universidad privada. Obviamente, los profesorados argolleros y las burocracias parasitarias de cada universidad no quisieron regresar al control de los promotores, salvo la U. de Piura. Allí los profesores fueron leales al Opus Dei y devolvieron formalmente el control”.

VIDEO RECOMENDADO