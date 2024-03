-Christian Hudtwalcker hizo hace una acotación muy interesante este domingo. Según narró Hudtwacker, el fiscal Pérez tenía una declaración contra Alan García que había recibido el 13 de noviembre de Odebrecht en Brasil y que no estaba todavía traducida del portugués al español, como el mismo Pérez le contó al juez. El problema que tenía Pérez es que habría tenido que traducir esa información para tenerla lista el 15 de noviembre (fecha de su toma de declaración a García, que venía de Madrid e iba a ser interrogado por otro tema) para incorporarla al expediente y así pedirle el impedimento de salida contra García al juez. Pero dada la burocracia, al fiscal Pérez no le iba a poder ser factible tener esa información traducida para fines oficiales en tan corto tiempo. Pero, oh casualidad de casualidades, JUSTO IDL-R publicó esa misma declaración ya traducida –que tituló “Alan García y la caja 2″— el 15 de noviembre a las 9:43 de la mañana. Así, pocas horas después (3 p.m.) Pérez la usa ante el juez Sánchez Balbuena —como de “fuente abierta”— para lograr el impedimento de salida de García, lo que se ordenó el 17 de noviembre. Esa nota tan oportunamente revelada con la declaración ya tan oportunamente traducida en ese texto, fue lo que le posibilitó a Pérez accionar contra García y ya conocemos el resto de la historia.

¿No es legítimo sospechar que el fiscal Pérez le pasó esa declaración de los mafiosos de Odebrecht a IDL-R para que estos la traduzcan rápidamente, sin los requisitos y la lentitud de la burocracia estatal, y así la publiquen JUSTO en la mañana de un día tan decisivo para que Pérez pida la inmovilización de García? En todo caso, vean a Hudtwacker en https://twitter.com/DerechaPeru/status/1767089401992020427 y saquen sus propias conclusiones.

-Me sorprende la inacción de los funcionarios del OSCE Tristán León y Carola Cucat frente a los entes que le ponen publicidad del Estado a La República a pesar de una prohibición del mismo OSCE al respecto.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO

Carlos Neuhaus: "Lima es una realidad y Asunción es una promesa"