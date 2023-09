[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Una derecha ociosa, sonsa, avara y desordenada”.

Un problema serio en el Perú es que la caviarada es incansable y organizada, mientras que la derecha es ociosa y desordenada. Miren nomás como esa caviarada que controla la PUCP —gracias al rojerío mental de Bergoglio y a la lentitud de su antecesor Ratzinger, porque Cipriani ya estaba a punto de entrar y fumigar— acaba de redactar un proyecto de nueva Constitución. Como saben que desde la DC de Cornejo Chávez y el socialprogresismo de Ruiz Eldredge de los 60 hasta el Partido Morado de nuestros días nunca han pesado en las urnas, hacen lo de siempre: tratar de capturar la iniciativa política y “el relato”, confiando siempre en que los “tontos útiles” de siempre les seguirán el juego. Es que la derecha debería aprender de sus tácticas e imitarlas. Si la izquierda saca películas de propaganda roja (sobre Heraud, Blanco, Diez Canseco, la Chaupe, etcétera), pues la derecha debería también hacer películas. Si la izquierda empieza a lanzar ideas en libros y universidades, pues la derecha debería hacer lo mismo (ha habido un intento con una sobre Alan García). Lo mismo con radios y think tanks. Y si la izquierda se estructura en las ONG destinadas a atrapar al aparato de justicia y al periodismo (como el IDL), pues la derecha debería hacer lo mismo. De Soto combatió a las ONG zurdas y sus ideas con otra ONG (ILD) y fue un éxito por años; su error fue su personalismo extremo, que impidió institucionalizar a ese ente. Lo más trágico es que la derecha tiene dinero, pero es avara y cobarde salvo Wong, que es el único que ha mostrado agallas y no se ha amilanado con ese pérfido muñeco legal que le han querido armar el IDL y los fiscales caviares. Y si no son avaros y cobardes, son social confusos y “tontos útiles”. Hasta la Cámara de Comercio de Lima y un intento enternecedor de activismo empresarial ingenuo como ese “Capitalismo Consciente” saltan estúpidamente a defender a la caviarada del JNJ. La caviarada no es gran cosa, pero ganan siempre por W.O., default o estupidez.

VIDEO RECOMENDADO