[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Una base yanqui aquí para no ser un Ecuador II”.

Una de las razones de que el narcocrimen haya llegado a imponerse así en el Ecuador fue la infausta decisión del inefable expresidente Rafael Correa de cerrar la base estadounidense antinarcóticos de Manta en 2009. El narcotráfico no se habría disparado así con una base aérea gringa vigilando in situ. Pero entre izquierdistas y delincuentes agazapados montaron una exitosa campaña —aparentemente patriótica— en contra. Si Boluarte fuera astuta le permitiría a EE.UU. abrir una base en nuestro territorio para cortarle las alas a los narcos antes de que nuestro Perú acabe como Ecuador, además de reforzar así las relaciones con EE.UU. Asimismo, esa base permitiría monitorear la piratería pesquera en nuestras 200 millas. Y me imagino también que a Washington le interesaría tener un ojo encima de ese puerto chino de Chancay que tanto les inquieta. Ya hemos tenido la base yanqui “El Pato” en nuestro territorio durante la Segunda Guerra Mundial, ubicada en Talara (ver https://www.youtube.com/watch?v=QozG6bct2Xo). Aquí en España existen actualmente dos bases militares estadounidenses (la aérea de Morón y la naval de Rota), como también en muchos otros países (Australia, Alemania, Japón, Corea del Sur, etcétera). EE.UU. en Latinoamérica tuvo bases hasta hace no mucho en Panamá, Palmerola (Honduras) y Sao Paulo (Brasil). Y no pasa nada. Teniendo tan cerca el riesgo de volvernos otro Ecuador asediado por el narcotráfico, la apertura de una base yanqui podría ser un buen antibiótico al espantar a estas bacterias delincuentes. Pero estoy soñando despierto: en el timorato Perú jamás se toman decisiones inteligentes de este calado (por eso nunca me hacen caso) y existen demasiados intereses en contras. A ver si el canciller González-Olaechea recoge la idea.

PD1: Julio Velarde y el BCR deberían reparar la injusticia que cometió el finado Gonzalo García Núñez contra su funcionario Manuel Ruiz Huidobro. Ya les contaré el caso que Richard Webb también conoce.

PD 2: Jueza Elvia Barrios, ¿y mi sentencia?





