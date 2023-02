Este lunes salió un falaz (para variar) artículo en La República, firmado por la reportera Jackeline Cárdenas Ipenza, que aseveraba, alegremente, por el poco rigor y con mala leche por ser publicado en estos momentos, que Perú era el cuarto país más desigual del mundo, basado en data muy pobre (más aún en un “país” con 80% de informalidad) y en contraposición a cualquier sentido común (hay evidentemente varios países, sobre todo africanos, muy por delante en esa lista).

Pero el tema es interesante, así que más bien hagamos un ejercicio más cercano: busquemos el Coeficiente de Gini (medida que calcula la desigualdad) aproximado de la reportera Cárdenas con su patrón socialista Gustavo Mohme, comparando ingresos y patrimonio. En cuanto a lo primero, varios colegas consultados me cuentan que en La República pagan unos 2,500 soles mensuales a los redactores.

Pongan eso al lado de los US$100 mil netos mensuales que Mohme recibe aproximadamente por dividendos del Canal 4, según me chismea algún enterado socio suyo (no sé cuánto obtendrá por GMovil y la inmobiliaria Hetir SAC, sus otros dos negocios). En cuanto a patrimonio, ignoro los de Jackeline, pero deben ser muy pequeños al lado de la mansión sanisidrina de Mohme (una corredora me estimó su precio en mínimo US$2 millones), su casa de playa en Totoritas (precio promedio actual allí: US$400 mil) y un departamento en la Trump Tower de Sunny Isles, Miami (los precios oscilan allí entre US$1.6 millones a US$2.8 millones.

Quedémonos en el promedio: US$2.1 millones).O sea, el socialista Mohme tiene un patrimonio, solo inmobiliario conocido, de alrededor de US$4.5 millones y unos ingresos de unos US$100 mil mensuales frente a los US$700 de su reportera. Eso ubica al Gini de ambos en cerca de uno, la máxima desigualdad. Propongo que Cárdenas le pregunte los datos que faltan a su socialista patrón, ingrese los suyos de patrimonio y nos cuente cuanto le salió de Coeficiente Gini. ¡Eso sería un artículo más riguroso!