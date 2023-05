Me sorprendió ayer leer en LR que la Corte Suprema considera que las protestas son un delito (ver https://larepublica.pe/politica/judiciales/2023/05/16/corte-suprema-dice-que-la-protesta-es-un-delito-y-no-esta-reconocida-en-la-constitucion-1476320) y que las únicas válidas son las huelgas laborales y la huelga de hambre, pues aquellas que no son pacíficas serían “un antivalor” al afectar a otros derechos. No es poca cosa esta sustentación, que nace al analizar una casación sobre una condena a unos revoltosos que bloquearon la minera Las Bambas, pues se inscribe como un precedente y una suerte de doctrina jurisprudencial a recoger obligatoriamente para cuando el resto de jueces de menor rango decidan sobre temas similares (y que son muchos en un país tan turbulento y alborotador como el nuestro). Lo más curioso es que quien es el ponente y preside la Sala que emite esta sustentación tan fundamental es nada menos que César San Martín (CSM), el héroe de la caviarada y la izquierda. En lo fundamental, coincido con CSM: no podemos admitir bloqueos, vandalismos y otras salvajadas con la coartada de que son parte de lo que los zurdos denominan demagógicamente como una “protesta social” (años atrás estos payasos le llamaban “expropiación revolucionaria” a los asaltos guerrilleros a los bancos…) y que las fuerzas del orden que actúan contra ellas no están “criminalizando la protesta”, como sostienen mañosamente rojos, caviares, socialconfusos, varios corresponsales extranjeros y oenegeros. Y me imagino que los más contentos con este fallo de CSM son Dina Boluarte, Otárola y las fuerzas policiales y castrenses, pues les proporciona un muy buen argumento legal para defenderse de los múltiples juicios que las ONG y las caviaradas les van a abrir incesantemente por años. Para que todo sea perfecto, lo ideal es que nos retiremos de una vez de la Corte IDH. Pero para eso se necesita lo que ponen las gallinas y esos bienes han sido escasos en el Perú desde toda su existencia.

VIDEO RECOMENDADO: