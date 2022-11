Como ya es público, Marcelo Odebrecht y Barata declararon que le entregaron esos US$3 millones a Humala para su campaña a instancias del entonces ministro brasileño Palocci. ¿Y a quién obedecía Palocci? A su jefe, el entonces presidente Lula. ¿A quién acaban de elegir presidente de Brasil? A Lula. Entonces… ¿Ustedes creen que Marcelo, Barata, Santana y los demás brasileños que iban a presentarse ante los fiscales peruanos en este mes iban a declarar suicidamente en contra de quien acaba de regresar al Palacio de la Alvorada? No pues. Por eso ha acudido a la fiscalía carioca con cualquier excusa para suspender su colaboración, paréntesis que presumo va a ser indefinido. A estos mafiosos les interesa estar mucho mejor con Lula que con la fiscalía peruana y en estos momentos les es indiferente hundir a la clase política peruana, como si les fue útil antes eso para que las caviarada judicial y mediática les libre de juicios y les imponga una multa ridícula a cambio de destruir a sus enemigos políticos. Estos no van a volver a pisar el Perú en su vida, así que les interesa un rábano si es que aquí les abren procesos penales. Este es un primer golpe al plexo de los fiscales.

El segundo golpe va a ser la ya cantada decisión del juez César San Martín y su sala de darle la razón a los Humala y sancionar que estos no cometieron el delito de lavado de activos al recibir dinero para su campaña, lo que va a beneficiar al resto de acusados. Escribo “cantado” porque el abogado José Ugaz opinó en ese sentido en la TV, además de vapulear a los fiscales. Y todos sabemos que Ugaz es el patrón intelectual y espiritual de CSM. Así que si Ugaz, otrora inquisidor implacable (nunca protestó entonces cuando se aplicó abusivamente el delito de peculado a los que no eran funcionarios públicos) y ahora defensor piadoso, sostiene que allí no hay lavado de activos, pues CSM lo establecerá de esa manera. ¡Solo las waripoleras mediáticas quedarán peor que los fiscales!