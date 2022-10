Es que cada vez creo más que una de las medidas para que la democracia funcione en Perú (y en Latinoamérica) es que el voto sea censitario (como en el siglo XIX) para las elecciones generales (para ediles sí no habría esos límites): solo sufragarían los que pagan directamente Impuesto a la Renta y sean mayores de 25 años. Cada vez me convenzo más de que el voto es demasiado importante como para que cualquier inimputable lo ejerza y terminemos hasta en oclocracias como esta de Castillo. Es utópico y reaccionario, pero creo que es más sencillo y cuerdo restringir la demanda electoral (dado que ya no hay cómo mejorar la oferta electoral).

-Veo este show de la OEA en Lima y no puedo dejar de lamentar que Torre Tagle sea ahora controlado por gerontócratas “progres” y sobones -Rodríguez Cuadros, Forsyth, De Rivero, Maúrtua- que taponan a las promociones más jóvenes.

-Irónico que el periodista comunista Edmundo Cruz recuerde ayer que gracias a la polémica petrolera gringa IPC tuvo una excelente educación escolar. Para lo rojo que salió, mejor le hubieran dejado analfabeto…

-Delicioso ver a La República en esa campaña desesperada para que no le quiten la publicidad estatal (la sobrina de Mohme fue ministra de Sagasti mientras LR contrataba con el Estado). Que les apliquen la ley y no chillen.

-Eso que acaba de aprobar el Congreso de que las precarias cajas municipales puedan emitir tarjetas de crédito me suena muy peligroso. La misma SBS estaba en contra.