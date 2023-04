A Donald Trump se le han alineado las estrellas para victimizarse al máximo y repotenciar así una próxima carrera hacia la Casa Blanca, que no le venía fácil porque muchos donantes ricos y jerarcas republicanos no le querían como candidato dado que polariza mucho, es incontrolable y es más fácil de derrotar por los demócratas. No solo le están procesando judicialmente por un caso bastante débil en fondo y forma (además, las pasadas experiencias de Clinton y del senador John Edwards muestran que meterse en líos de faldas y tratar luego de taparlos como sea son pecadillos excusables), sino que resulta que el fiscal Alvin Bragg es negro y demócrata, mientras que el juez Juan Merchán, que verá su caso es un latino –hijo de migrantes colombianos– que ha hecho donaciones pequeñas al Partido Demócrata y cuya hija Loren ha trabajado para las campaña de Kamala Harris (primarias demócratas) y Joe Biden (presidenciales). Y el juicio encima se lleva a cabo en Nueva York, un feudo demócrata. Todos estos ingredientes son perfectos para que Trump esté ya alegando ruidosamente ante sus diversos simpatizantesrepublicanos “rednecks” (blancos pobres antimigrantes), evangelistas (los que son antidemócratas por abortistas y pecaminosos) y ricos (los que son antidemócratas por considerarles izquierdistas y fiscalistas) que hay una conspiración en marcha de demócratas y minorías raciales en la inmoral y “progre” Nueva York para acabar políticamente con él e intentar meterle preso por una tontería.

Por lo pronto, Trump ya se ha disparado en las encuestas internas republicanas y el 62% de gringos cree que la acusación en su contra es política antes que legal. Toda esta victimización ha provocado que Trump le gane ligeramente a Biden (44%-42% entre votantes registrados) en la última encuesta hecha por The Economist/YouGov (verhttps://docs.cdn.yougov.com/rk7vgq4qfq/econTabReport.pdf). ¡Ojo a esa”magníficabestia rubia que merodeaávida de botín y victoria” (Nietzsche)!