-Al rojerío peruano le debe haber sabido a chicharrón de sebo observar a Lula recibir a Dina Boluarte y tomarse una foto casi apapachadora con esta. Tras el espaldarazo que le dio Biden con su carta, este gesto del veterano ídolo de la izquierda continental refuerza internacionalmente a Boluarte y descoloca a la zurda peruana, pues Lula y Biden pesan mucho más que el lejano AMLO, el malherido Petro o ese grupito rojimio de congresistas demócratas gringos. -Qué bueno que la congresista Alva se haya apartado de ese pantano en que se ha convertido la bancada de Acción Popular, en donde pulula tanto ‘Niño’ repelente. Ciertamente, Belaunde se estremecería de ver tanta decadencia moral e intelectual en su AP, que tuvo alguna gente infinitamente superior a estos batracios. No sé qué espera el nuevo secretario general Edmundo del Águila para purgar a ese pozo séptico de sinvergüenzas castillistoides. -De los rojos, pocos he visto que más maltrate en redes a Renovación Popular (RP) y a su líder López Aliaga que el guionista Eduardo Adrianzén, un resentido social marxistoide. Sin embargo, y haciendo gala de una mezcla de masoquismo con estupidez, la alcaldesa barranquina Jessica Vargas, que es de RP, lo acaba de contratar para su área cultural (y claro, Adrianzén tampoco tiene mucha vergüenza y no le ha hecho ascos a trabajar para aquellos a los que precisamente considera unos fascistas medievales y nefastos). Son como esos estultos de Antamina que contrataron hace poco a la castillista Sonaly Tuesta y al caviarazo Rafo León. La derecha peruana es tan, tan idiota… -Una pena la salida del diputado Iván Espinoza de los Monteros de VOX. Iván era líder del ala liberal de ese partido —tipo un conservador inglés o un republicano yanqui— y su apartamiento podría reforzar al más duro sector nacional-católico. También hace poco tuvimos la baja en VOX de ese buen amigo del Perú que es Víctor González, que no fue reelegido diputado por Salamanca.

