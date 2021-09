-La enseñanza de la historia del Perú está plagada de inexactitudes y de personajes exagerados en lo heroico. Casi seguramente Túpac Amaru II no se hubiera rebelado si ganaba su juicio para ser nombrado marqués de Oropesa (su derrota legal contra su contrincante Diego Betancur y su familia le amargó mucho contra España), y si sus muchas deudas, los nuevos tributos (aduanas), la subida de otros (alcabala), la reciente competencia de Buenos Aires y sus muchas deudas (el friaje de 1779 afectó mucho a sus tierras) no hubieran remecido mucho a su patrimonio (que se hubiera incrementado mucho de haber obtenido el rico mayorazgo de Oropesa). Le hacen noble y no le tocan el bolsillo y otra hubiera sido la historia. Lean al historiador David Cahill (http://lanic.utexas.edu/project/laoap/iep/ddt105.pdf) y verán que, además, era sanguinario. Como ese otro mito de las máximas incaicas de Ama Sua, Ama Quella y Ama Llula, que el ignorante de Lescano tuiteó ayer. Eso fue un invento de los ingleses Miller y Markham y el italiano Cantú. O la falsa bandera de Tahuantinsuyo, ideada en 1973 por el periodista radial cusqueño Raúl Montesinos Espejo. Es patético cómo estos políticos populistas izquierdosos indigenistas se aferran a falsedades para hacer demagogia. Y cómo muchos peruanos se tragan esos cuentos infantiles.

-Muy mal “timing” de la congresista Chirinos para revelar las pachotadas malcriadas de Bellido. La cuenta antes del voto de confianza y la historia hubiera sido distinta.

-Sabía que somos bien poquita cosa, pero creía que Ollanta, Lescano, Forsyth o Verónika eran el piso de lo que el “electarado” podría elegir. Pues no… ¡Llegó Castillo! ¡Siempre habrá uno peor en Perú! Ya no me impactaría que en el futuro alguien aún más improvisado que Castillo llegue al poder. ¡Bueno, el bandolero León Escobar ocupó Palacio por unas horas en 1835, según Ricardo Palma!

