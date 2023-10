-Más de uno estará temblando de lo que podría Toledo ofrecer contar a cambio de que le den una condena mucho más benigna. Ignoro qué tanto puede obtener porque no sería “colaborador eficaz” al ser el cabecilla, pero me imagino que a la justicia peruana, si eso existe, no le desagradaría que este nuevo jilguero del Huascarán (o de Cabana) cante. Me imagino que a Mohme, Siomi Lerner y la caviarada no le gustarían sus trinos. O a todos esos que participaron en el soborno de Bavaria a Almeyda. O las firmas falsas. O las triangulaciones de petróleo de Petroperú. Pero soy escéptico: la caviarada que controla a estos fiscales no permitiría que esos trinos lleguen muy lejos porque dañaría a toda su gentita. Y también Toledo se puede encomendar al santo moreno San Martín de Porres, que le puede hacer grandes milagros judiciales. Acuérdense como Nadine y Humala invocaron a este santo limeño con sus oraciones y así sacaron adelante un caso tan complicado como Madre Mía.

-Hay gente que iguala al islam con el judaísmo en este conflicto para justificar estas guerras con esas religiones. ¿Acaso los judíos te quieren convertir como sea a su religión? Más bien no son nada proselitistas. ¿Te consideran un “infiel”? No, un “goy” o gentil les es indiferente (aunque prefieran no casarse con estos). ¿Tienen acaso el concepto agresivo de “guerra santa” (jihad)? ¿No se adaptan a las costumbres de los países dónde viven o no son más cercanos a Occidente? ¿Acaso dinamitan las estatuas de Buda o prohíben la cruz? Tienen también sus fanáticos terribles, pero existen diferencias abismales entre el islam y el judaísmo respecto a sus relaciones con el resto de la Humanidad. Ojo también que la OLP palestina y el laborismo judío eran laicos y marxistas, así que el conflicto tampoco era tan religioso. PD: ¿La ONG IDL, la caviarada y La República llamarán también “conflicto armado interno” a este actual enfrentamiento entre Israel y los terroristas de Hamás?

VIDEO RECOMENDADO