Si Kenji Fujimori acaba en prisión este 9 de enero, eso será por culpa de su hermana Keiko, que mandó al finado congresista Mamani a grabarle. Y si Alberto Fujimori regresa a prisión, pues lo será por su hija Keiko, que debilitó su indulto al ordenar grabar a su hermano para que su padre no salga libre. Y ahora al parecer Keiko estaría detrás de la caída de la fiscal Benavides, pues el runrún más fuerte asegura que el congresista que fungió como ese “topo” felón de la Fiscalía fue la congresista naranja Martha Moyano, por órdenes de… Keiko. ¿Monstruoso todo por parte de Keiko, verdad? Y pensar que otrora la consideré una buena persona, aunque todavía creo que sí, de verdad lo fue, y que el odio de la maldita caviarada y de los estultos vargallosistas le enfermó el alma a pesar de haber intentado portarse bien y de enmendar los excesos de sus huestes antes de las elecciones de 2016. Ese odio implacable y plomizo de la caviarada, las barbaridades que le dijeron los líderes ppkausas en campaña (sobre todo PPK con eso de “ladrona, hija de ladrón” y la insólita demagogia repelente de Meche Araoz con las supuestas “esterilizaciones”. Ambos han pagado después esas maldades. ¡Karma!), la sospecha de un fraude en 2016, las vargasllosadas, etcétera, la transformaron para mal. Tanta ponzoña diaria te tiene que volver malo.

Kenji la tiene difícil, pues tendrá al tan “imparcial” juez César San Martín al frente (aunque me imagino que CSM está vez no habrá llamado a Gonzalo del Río para coordinar otra sentencia desde España). Alberto tampoco puede cantar victoria, pues la caviarada está obsesionada con regresarlo a Barbadillo. Y la Fiscalía sigue obsesionada con esa falsa e idiota acusación de lavado de activos contra Keiko (y el IDL ha vuelto a ser el patrón en el Ministerio Público). Así que no es remoto que en unos años tengamos a tres Fujimoris presos, el sueño máximo de esos otros enfermos que son los caviares. Y dos de ellos mucho por Keiko.

PD: Elvia Barrios, ¿y mi sentencia?

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO