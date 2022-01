Este cierre tan sospechoso de la radio de Phillip Butters tiene toda la pinta de un zarpazo a un medio tan crítico a este gobierno marxista. ¿Quién sigue? ¿Willax? ¿El Canal 5? Y no me vengan con la excusa de que no tenía licencia o era pirata o alguna puntillosa formalidad de esas. Más de la mitad de las radios en Perú, sobre todo en provincias, tienen problemas de esos. ¡Justo ahora ese ministro de Transportes tan impresentable se pone exquisito solamente con la radio PBO!

Y no ha faltado el miserable de izquierda que ha festejado esto. ¡Claro, estarían aullando e incitando a esos tontos útiles –que tan huachafamente apodaron “generación del Bicentenario”– para que salgan a las calles si es que les hubieran tocado a la radio del IDL (y no me vengan a aducir que Butters es muy sesgado cuando Glatzer Tuesta de esa radio es hasta peor desde el lado caviar). Y que se acuerden del poema del pastor luterano antinazi Martín Niemoler (que a menudo se atribuye al erróneamente dramaturgo marxista Bertold Brecht): Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,guardé silencio, ya que no era comunista/Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio,ya que no era socialdemócrata/Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,no protesté,ya que no era sindicalista,Cuando vinieron a llevarse a los judíos,no protesté,ya que no era judío/Cuando vinieron a buscarme,no había nadie más que pudiera protestar.

Primero será Butters. Luego seguirá el resto. Pero por lo pronto, periodistas tan importantes en España como Federico Jiménez Losantos y Eduardo Inda ya se compraron 100% el pleito por Butters, como también VOX (y espero también que el tibio PP). Aquí no se la vamos a hacer fácil a los rojos.

PD1: ¡Qué vergüenza me dio Castillo en CNN! Y que comparación la entrevista de Rincón con las de los otros dos coleguitas locales… ¿Y eso de darle salida soberana al mar a Bolivia? ¿Castillo está loco?

PD2: ¡Qué tal “cortinaza”! Levantar toque de queda para tapar CNN.

VIDEO RECOMENDADO

Perú21TV conversó con el abogado constitucionalista, Carlos Hackansson sobre lo dicho ayer por el presidente Pedro Castillo en una entrevista a la CNN, de una posible salida al mar de Bolivia por territorio peruano.