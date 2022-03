[Opinión] Aldo Mariátegui: Todo arde y lo que importa es Fujimori…

-Tenemos mil problemas serios que atender, desde una guerra que va a tirar dentro de muy poco los alimentos (pan, pastas, pollo) y los combustibles más aún a la estratósfera, pasando por la empresa estatal más grande al borde de la quiebra y a una baja en la calificación crediticia del país hasta la tragedia de tener a un inepto sideral que apesta a corrupto al mando (y que está destrozando lo poco bueno que teníamos de Estado y lo mucho de avanzado en la economía), pero el tema principal ahora en el Perú es… ¡La libertad de un viejo de 83 años, que nos gobernó hace 22 años y que ya estuvo preso más de 15 años! Después se molestan cuando les tratan de “electarados”…

-Petroperú ha entrado en una espiral descendente que está acercando cada vez más esa nefasta empresa a un impago de una colosal deuda en bonos que ascienden a US$3 mil millones, todo gracias a Humala y su estupidez de construir esa nueva refinería en Talara, a la irresponsabilidad de los ministros humalistas Miguel Castilla (MEF) y Jorge Merino (Minem) de aceptar ese proyecto y a sus promotores mediáticos como Humberto Campodónico y La República de Mohme. Ya incluso estos valores tienen la categoría de “bonos basura”. El Estado peruano NO debe responder por estos bonos en caso de un impago. NO hay una garantía estatal EXPLÍCITA tras la emisión de estos bonos y quienes los compraron sabían PERFECTAMENTE que estaban financiando un disparate que jamás Petroperú iba a poder pagar, así que ya vean cómo le cobran a esta empresa y no a los contribuyentes peruanos. Que los bonistas y acreedores españoles (otros US$1,300 millones) rematen todo lo que puedan de una quebrada Petroperú y recuperen de allí su dinero, pero de ninguna manera los contribuyentes tienen que responder por esos US$5 mil millones que por lo menos va a terminar costando esa aventura absurda. Que estos vayan a cobrarle a Castilla, Mohme, Campodónico y Merino, no al resto de peruanos.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Se confirma LLAMADA entre lobbista Karelim López y Pedro Castillo César Nakasaki, abogado de Karelim López, confirma llamada telefónica entre la lobbista y el presidente Pedro Castillo. Además, Pedro Castillo usó el mismo mensaje del premier Aníbal torres, todo fue un 'copia pega'. También Hernán Condori continuará en el ministerio de Salud pese a críticas del Colegio Médico. Tribunal Constitucional analiza hábeas corpus sobre indulto a Alberto Fujimori