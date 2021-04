Clase alta y media peruana… ¿Tienen Plan B si ganan los comunistas? Formulo esa antipática y adulta pregunta sin humor negro o cinismo. ¿Tienen pasaportes o residencias de otros países, parientes en el extranjero, ahorros afuera? No bromeo: si los comunistas ganan el Poder Ejecutivo en junio, va a ser cuestión de poco tiempo que el Perú sea una Norcorea, peor que Cuba. Olvídense de que va a tomar varios años, como Venezuela, y va a haber mucho tiempo para planear y montar una complicada evacuación al exterior. Estos comunistas son muchísimo más radicales que los chavistas y no van a perder el tiempo con “la democracia burguesa”. Baste sentir el odio y resentimiento social que se advierte en su gente, como Zaira Arias, Vladimir Cerrón y Dina Boluarte. Cerrarán el Congreso, la prensa y el TC en cuanto tengan oportunidad, pues saben que se desgastarán rápido por inútiles, y capturarán todo el poder. Olvídense que las FF.AA. les salvarán (esos se acomodarán a cambio de prebendas, como con Chávez) o que USA moverá un dedo (Biden no es Trump y a los “Dems” nunca les interesamos un bledo. Estos rojos le venderán inmediatamente el país a China a cambio de tener un gran padrino internacional).

No exagero un ápice si soy apocalíptico. Solo revisen cómo actúan los comunistas cuando ganan las elecciones: destruyen la economía privada, aplastan toda oposición, incineran libertades y se eternizan en el poder. Castillo no va a ser un Allende, que por lo menos jugó a respetar algo la democracia chilena. Estos vienen con todo.

La disyuntiva no es votar o no por Keiko, sino votar contra el comunismo para evitar la esclavitud o el exilio. Toda otra discusión es bla-bla-bla necio. Escojan entre asma o cáncer, que hasta Vargas Llosa y sus lacayos entendieron. Los bárbaros (comunistas) están ya a sus puertas para degollarles. Quien quiera escuchar, que escuche…

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: Arranca la segunda vuelta