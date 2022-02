-Gracias a esa porquería del breve Congreso anterior que parió Vizcarra se dio la absurda Ley 31188, que posibilita la negociación colectiva de los empleados públicos sin control del MEF. Según Gestión, piden aumentos que suman S/100 mil millones. Y este Congreso actual no se queda atrás de estúpido, pretendiendo que se paguen S/42 mil millones por Fonavi. ¿Estos no se percatan de que ese dinero sale del contribuyente? ¿De dónde creen que se financia el Estado? ¡Irresponsables! Y ahora, con la economía frenada, la genio de la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, pretende subir el sueldo mínimo. Eso significará más despidos o más informalidad. ¿Tienen neuronas?

-La Constituyente de Chile se está copiando el modelo boliviano de “Plurinacionalidad” e “Interculturalidad”. Eso mismo quiere la izquierda aquí.

-¿Dónde está esa supuesta juventud peruana llena de civismo, que se supone que había despertado y que no dejaría de marchar por el país? ¿Dónde está ahora esa épica “Generación del Bicentenario”, tal como huachafamente les bautizó la socióloga Noelia Chávez, un apodo que nuestros medios, intoxicados de vizcarrismo, repitieron ad nauseam? ¿Por qué no salen a protestar contra ese curandero de ministro de Salud? ¿Dónde están los preclaros Inti y Bryan (dos falsos héroes) de estos momentos, cuando más salvajadas antiinstitucionales no han podido hacer Castillo y su gente? Toda esa pasividad no me hace más que confirmar lo que siempre pensé de estos, una sarta de chiquillos tontitos de la PUCP y otros aburridos de otros lados, que fueron tan fácilmente manipulados desde las redes por los caviares y agitados por la irresponsable TV. Ahora deben estar pensando cómo lograr migrar a USA o donde sea…

-PD.: Extiendo mi pésame a Jaime Bayly y su familia por el lamentable fallecimiento de su hermana Doris. Una muerte absurdamente típica de nuestro tercermundista país, donde el salvajismo al volante es de lo más normal.

