La racha de suerte de Dina Boluarte no se ha detenido: la ‘Toma de Lima’ fue un bluff, no eligieron a un antagonista como presidente del Congreso, no le fue tan mal con su largo e intrascendente discurso de Fiestas Patrias y ahora el mandatario gringo Biden le ha enviado una amable carta de felicitación, que implica en cristiano un espaldarazo de EE.UU. a su gobierno y una cachetada a esa carta crítica enviada hace poco por quince congresistas del ala izquierda del Partido Demócrata a su Secretario de Estado Blinken. Enfatizo que todo esto ha sido por suerte y no por alguna capacidad relevante de Boluarte. La izquierda no tenía mayor músculo capitalino, nadie quería en su sano juicio que el castillismo conduzca el Congreso, ella no tenía por qué soltar ninguna barbaridad en su discurso, y, como todos los pensantes, los gringos deben de creer que si mal con ella, aún peor sin ella. Así que, por el momento, Boluarte ha sorteado un mes que se le pintaba hasta potencialmente letal.

Donde Boluarte no está teniendo suerte es con la economía. Ya se adelantó que el PBI ha decrecido en junio y, digan lo que digan, dos semestres consecutivos de contracción económica es una recesión. Que si fue culpa de la absurda irracionalidad castillista de los manifestantes sureños, del ciclón Yaku o de este invierno anómalo es irrelevante. Entiendo que no se quiera pronunciar la palabra “recesión” —en EE.UU. le dicen the “R” word como si fuera una lisura— por su impacto en los ánimos, pero las cosas como son. Toca ahora reactivar la economía para superarla y eso pasa porque suba la confianza de los inversionistas, además de que esta maldita izquierda local, sus “tontos útiles” (RMP, Lúcar) y sus agoreros del desastre (como La República del nefasto Mohme o la irresponsable Exitosa) se dejen de huevadas. El Perú necesita paz para remontar esta caída económica que tanto daña a la gente. Y también rezar porque no tengamos un mega-Niño como aquellos de 1983 y 1998.