- No puedo menos de comenzar esta columna sin lamentar mucho la temprana desaparición de Julio Lira, magnífica persona y muy competente director de Gestión. Discreto, serio, muy trabajador y dotado de un británico sentido del humor lacónico y preciso, Julio deja un irreparable hueco en esta sociedad tan escasa de talentos destacados. Como él ha habido otros pocos personajes de espíritu libertario, amigos que incursionaron en el periodismo sin ser cooptados por el asfixiante establishment caviar y que fallecieron prematuramente, tal como Pedro Planas, Fritz Du Bois o Juan Carlos Valdivia. Julio hizo de Gestión un muy buen diario de corte económico sin tenerle nunca miedo, como otros, a ser un medio crítico con el poder y así publicar también noticias y enfoques de corte político que no seguían la moda de lo “políticamente correcto” del momento, por lo que no fue jamás vergonzosamente genuflexo con Vizcarra, como penosamente pasó con el 90% del gremio periodístico. Julio, te vamos a echar mucho de menos en las trincheras del sentido común y el coraje, especialmente en estos momentos donde el país no sale de esta pesadilla vesánica en que nos han metido los caviares, los cojudignos y los coleguitas que trabajan pensando más en lo que dirán de ellos en las redes sociales que en lo que dictan sus neuronas y conciencias.

- El Congreso debe aguantar esta semana la chilla caviar contra la lógica decisión de no procesar a Merino, Ántero y Rodríguez por muertes en que las que no tuvieron nada que ver (además que una condena contra ellos sentaría un absurdo precedente contra los presidentes y ministros futuros). Alucino cómo hasta tipos otrora sensatos como Raúl Tola apoyan una cacería de brujas así. Tola es otro ejemplo de un colega que degeneró para vivir eternamente en los cómodos aposentos de lo “políticamente correcto” y así gozar de los eternos aplausos del establishment caviar y de la corte vargallosista. Una pena.

VIDEO RECOMENDADO

Elvia Barrios: “Hay que plantear al Ejecutivo las PROPUESTAS PARA SALIR DE ESTA CRISIS” #Entrevista