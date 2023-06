-Se le está complicando a la recordada “pareja presidencial”, compuesta por Nadine Heredia y Ollanta Humala. En el caso del segundo, han estado avanzando exhumaciones e investigaciones ligadas al caso Madre Mía en donde siempre se sospechó que Ollanta habría sido el sanguinario “capitán Carlos”. Esos casos de DD.HH. nunca prescriben, y no creo que hoy en día la caviarada se haga la loca o le sepulte el caso a Humala tal como hizo años atrás. Ya no habrá fiscales como Cubas Villanueva y Sánchez o jueces como César San Martín (¿Se acuerdan cómo aparece su apellido en las agendas de Nadine, en los momentos en que el PJ iba a ver el caso?) para desestimarle completamente el caso.

En cuanto a Nadine, esta semana Barata volvió a reiterar que Heredia recibió dinero antes de la licitación del Gasoducto Sur, otro elefante blanco tipo la refinería de Talara que felizmente no se concretó. Recordemos que en marzo otro gánster de Odebrecht (Rodríguez de Carvalho) también señaló lo mismo. Tal vez Nadine ya se olía venir esto y por eso quiso ir a una consulta médica precisamente a la Colombia de Petro.

-¿Pueden creer que en estos momentos no hay gasolina en Venezuela, el país que está por delante de Arabia Saudita en reservas petrolíferas? Colas inmensas en los grifos y hasta sorteos para decidir a quién se le llena el tanque. Siempre todo lo que toca la izquierda termina muy mal. Y con esto de que el mundo está avanzando aceleradamente hacia el cambio de matriz energética, no creo que jamás Venezuela vuelva a tener la bonanza que alguna vez disfrutó.

-Siempre he estado en contra de dispendios y de medallitas, pero me parece absurda tanta batahola periodística porque se haya hecho un cuadro de una expresidente del Congreso, como es costumbre. Cuando el periodismo se fija en cojudeces deviene en populismo mediático. Y estoy seguro de que la caviarada y La República no hubieran criticado nada si el cuadro hubiera sido de Sagasti, por ejemplo.