Acaba la Contraloría de informar que el costo de la nueva refinería de Talara ya alcanzó los US$ 5,800 millones. Este es el mayor escándalo de la historia del Perú: nunca antes se había construido un proyecto tan caro y tan descabellado. Olvídense de las Interoceánicas, del oleoducto, de las montesinadas, de Odebrecht, de la “Consolidación” de Echenique para pagar las deudas de la Independencia, de los consignatarios/Dreyfuss con el guano, de los abusos de San Martín y su mano derecha Bernardo Monteagudo contra los indefensos residentes españoles en Lima, de la Reforma Agraria de Velasco, de la compra de los monitores Manco Cápac y Atahualpa por Mariano Ignacio Prado, etc… Se nos mintió con que solo se iba a modernizar Talara para eliminar sulfuros (lo mismo que hizo Repsol en La Pampilla y que les costó solo US$ 700 millones) y al final han hecho una refinería a todo meter, con la técnica mundial más avanzada (Flexicoker) para un país que casi no produce petróleo (encima la “solución” que los genios ahora proponen es que Petroperú vuelva a tener grifos y campos… ¡Como si eso solucionase esa deuda!).

Además, el refino es un negocio de poco margen de ganancia y estamos en plena época de cambio de matriz energética petrolera, así que esa refinería de Talara va a ser un museo dentro de 10 años. Para eso han endeudado a Petroperú hasta las narices con bonos que vamos a terminar pagando todos cada vez que llenemos el tanque (porque en el Perú no va a existir la valentía de decirle a los bonistas que el Estado NO va a responder por una deuda que es solo de Petroperú y en donde ellos se metieron sabiendo lo estúpido que era el proyecto). Ojo a toda la corrupción descubierta en las refinerías de Esmeraldas (Ecuador) y Barranquilla (Colombia). No me sorprendería que aquí pase algo igual. Y responsables existen: el ideólogo (Campodónico), los ejecutores (Humala, Merino y Castilla) y los promotores mediáticos (Mohme, Charlie Castro y sus reporteros Bessombes y Rumi Cevallos).