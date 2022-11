[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: Somos las “lornas” eternas de Odebrecht…

-¿Creen ustedes en las casualidades en política? Gana el mafioso odebrechista de Lula e inmediatamente se suspende el proceso de colaboración eficaz de Odebrecht… ¡Y es increíble cómo nos agarran siempre de idiotas! Se suspende ahora esta colaboración eficaz mientras que Perú, por fina cortesía del juez San Martín y su sala, les permitió hace muy poco –en junio pasado– poder volver a trabajar en obras estatales en el Perú sin problemas. Eso sin considerar la multa risible que Perú les impuso como castigo: 760 millones de soles (principal e intereses), pagaderos en largos 15 años, una bicoca para una firma de ese tamaño. Y que, además, se les permitió vender la hidroeléctrica de Chaglla (por eso se bajaron a un PPK que no les facilitó eso, filtrando esa información delicada sobre este al fujimorismo) para que se embolsiquen US$1,400 millones. Y tampoco le pagaron todos los impuestos que le deben a la Sunat. ¿Qué dirán ahora los fiscales, el IDL y las huaripoleras mediáticas de tanta lorneada?

Por otro lado, me sorprende mucho que ayer el abogado César Azabache no entienda –como los fiscales y muchos coleguitas– un punto que es básico para que se configure el delito de lavado de activos: que aquel (llamémosle “A”) que entrega el “dinero sucio” lo que pretende es que quien lo reciba (“B”) precisamente se lo “lave” para que este dinero le retorne “limpio” a “A” y este lo pueda mover tranquilo en la economía. ¿Acaso los Humala, Keiko, PPK, Guzmán o el PPC le devolvieron “limpios” sus aportes a Odebrecht para que este los use? No, se los gastaron seguramente en lo que quisieron (y otro elemento para que no sea considerado lavado de activos es que ellos no tenían por qué saber si el origen de ese dinero era “sucio”). A Odebrecht no le interesaba que le “limpien” ese dinero. Otra cosa es que hayan hecho cosas ilegales a cambio de ese dinero, pero la coima ya es OTRO delito y no lavado de activos. ¿Es por tontos o por politiquería que no se entiende todo lo anterior?