- Simpatizo totalmente con Acosta y más aún con Pimentel (me parece una barbaridad que se condene al editor del libro. El responsable último es quien firma la obra y punto), creo en la libertad de prensa irrestricta y tengo públicamente una muy pobre opinión de Acuña, pero me inhibo de pronunciarme tan categóricamente, como otros coleguitas, sobre esa sentencia por estas razones. 1) No he leído el libro ni examinado el fallo, así que no tengo elementos de juicio para opinar. 2) Enrique Ghersi y Omar Toledo son mis abogados y gracias a ellos he ganado decenas de juicios, en jornadas épicas y con tipos muy malos. Ser agradecido me importa mucho y confieso que me es casi imposible criticarles. 3) Tampoco se puede acusar alegremente a Ghersi de “antiperiodista” o de atentar contra la libertad de prensa. Ghersi ha defendido gratis a muchos colegas y a mí por cuestión de principios y ha logrado sentar varios valiosos precedentes en el TC sobre la libertad de prensa. 4) Tampoco Ghersi toma casos “solo porque le pagan”. Hace mucho rato que profesionalmente está más allá de eso. Si asumió este caso tan espinoso, sus buenas razones de conciencia y peso tendrá. Lo único que sí puedo opinar ahora mismo a priori –y lo reitero– es que condenar al editor Pimentel es un atropello.

- Si tienes un árbol en tu propiedad y lo talas, es tu problema, no de los demás. Está en tu propiedad privada y no en la vía pública. Tú lo plantaste y te ocupaste de él, no los demás. Y el árbol es tuyo, no del Estado. El otro día leía cómo la tuitera caviar extrema Patricia Arévalo hacía un escandalete porque un club situado frente a su exclusivo pent-house había talado un árbol. A nadie le gusta que se eliminen árboles, pero el respeto a la propiedad privada está ante todo.

- Ruego que ese “xenotransplante” del corazón de un cerdo a un humano funcione. Por el paciente y porque sería un paso enorme para la medicina.

Perú21TV conversó con el exministro del Interior Rubén Vargas, sobre la evaluación que hará el ministro de Justicia Aníbal Torres a la designación de Daniel Soria como Procurador General de la República. Hace unos días el abogado de Pedro Castillo solicitó que sea apartado de la Procuraduría, tras la investigación del presidente.