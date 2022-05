Como bien escribió ayer Rospigliosi, lo que ha hecho el Congreso con Sunedu es un desastre, pero desconfiemos también sanamente de tanta chilla caviar (Mohme y LR, IEP y otras ONGs, Cuenca y Azabache, etc) y no les hagamos tanto eco mediático tan automático, acrítico e irreflexivo a estos, que es clarísimo que la caviarada patalea así porque les tocaron el sector Educación, del que han hecho su feudo de consultores, onegeistas y funcionarios. Ojo también con el “enfoque o perspectiva de género”, eso que la caviarada y sus tontos útiles reclaman tanto es una teoría a asumir como una verdad evidente, tal como las posiciones integristas de los cucufatos. Eso no es ciencia sino una activista doctrina educativa, muy ideológica y de moda, con mucho de una suerte de marxismo cultural con esa premisa inicial de que tu sexo y/o sexualidad es básicamente una “construcción social” y que de acuerdo al “género” que resultó de como te “construyeron socialmente” asumes unos “roles” y actitudes, además de que tú eres solo lo que te “autopercibes”, no lo que te perciben los demás. También se apoya en esa falacia de que si no se cree en ese “enfoque de género”, entonces ya no se cree necesariamente en la igualdad de derechos entre sexos. Lo más curioso es que fue el entonces fujimorismo gobernante quien trajo esa postura desde su participación en la Conferencia de Pekín de 1995. Y no me parece para nada malo que los padres y otros actores revisen los libros de historia. Desde aquí he señalado meticulosamente y por más de una vez cómo se ha metido en ellos gran cantidad de contrabando ideológico izquierdista radical (ver https://peru21.pe/opinion/aldo-mariategui-rojerios-libros-escolares-68944-noticia/).

PD: EC y otros medios no explican que la ley de Florida apodada “Don’t say gay” por sus críticos es solo hasta para escolares de 9 años. De 10 años en adelante se puede tratar de homosexualismo y “enfoque de género” libremente en los colegios. Solo se teme que por ser muy niños no tengan criterio para tratar esos temas. No es tan terrible esa ley como la pintan.

