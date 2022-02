Retrasé hasta el límite la redacción de estas líneas, abusando de la paciencia de mi editor, en espera del nuevo gabinete para así poder comentárselo a ustedes. Pero este inimputable que los ignorantes, los resentidos sociales y los cojudignos nos pusieron de presidente aún no ha podido constituirlo, así que tan solo escribiré sobre rumores.

Hasta este momento, las especulaciones son que para primer ministro estaban los nombres de los ministros Sánchez (rojo), Cevallos (rojo), Torres (rojo orate) y Landa (un caviar que es una imitación barata de Diego García Sayán) en el bolo, además del cerronista Roger Nájar. El vizcarrista Salvador del Caviar ya había negado haber sido convocado y el siempre dispuesto caviarón Jorge Nieto se habría incinerado por una entrevista con el vergonzoso Chincha, en donde Nieto se habría mostrado demasiado altanero para Castillo, además de que su proceso por Odebrecht era una mácula difícil de superar.

De los mencionados, me imagino que Landa constituiría la reconciliación de la caviarada y el mendocismo con Castillo (ustedes saben que basta que Castillo les asigne puestos públicos para que le perdonen todo). Sánchez es de JPP, pero no es del ala mendocista. Sin embargo, podría también generar esa reconciliación (con Cevallos tampoco no se cerraría esa puerta). En cuanto a Nájar, este sería un trapo rojo para la oposición por su extremismo y su pasado con las mujeres.

Y como favorito, se menciona a Aníbal Torres, el atrabiliario ministro de Justicia. De nombrarle, Castillo pondría a un insolente desequilibrado al mando del gabinete, lo que significaría durísimos choques asegurados con la oposición y la prensa.

Lo que sí sería cómico sería que Sigrid Bazán asuma alguna cartera. Veríamos un locuaz encefalograma plano para lanzar alguna carcajada diaria con los disparates que este personaje de chirigota suelta. ¡Jua, jua, jua!