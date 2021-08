[Opinión] Aldo Mariátegui: Si el monstruo rojo crece, perdimos

-¿Uds. vieron la primera película de Alien (1979)? Allí el monstruo sobrevive porque fallan en matarlo apenas nació. Luego crece exponencialmente y se los engulle a casi todos. Así nos pasará si no frenamos en estos primeros meses esta avezada penetración comunista en el Perú. ¡Vacancia democrática ya! Luego ya se afianzarán, controlarán todos los resortes del poder, sacarán de juego a sus enemigos (oposición, prensa, etc.) y seremos una Cuba o una Venezuela. Tremenda responsabilidad de este Congreso de salvarnos del comunismo.

-¡Qué vergüenza como se ha maltratado a España y Colombia durante la transmisión de mando! Felipe VI tuvo que oír esa narrativa estúpida y simplona de incas buenos contra españoles malos, mientras que Castillo no le dio la mano a Duque ni le saludó en su discurso ni le invitó a Ayacucho. Allí se ve la influencia del canciller Béjar, que le tiene inquina a Bogotá por sus fricciones con Caracas y La Habana, mientras que lo de España es el viejo libreto demagogo de esas colegiales falsedades andinas de supuestas banderas, socialismo indígena, máximas sabias (ese “ama sua” nunca existió) e “Imperio incaico” (tan imperio era que no llegó a los 100 años…). En su ignorancia no saben lo español que es el Perú actual en tantas cosas y lo parecido que es el “Perú profundo” serrano a la “otra España” provinciana de muchas décadas atrás. De arranque, ya estropeamos gratuitamente las relaciones con dos países con los que nos llevábamos muy bien.

-Estos rojos mendocistas de Nuevo Perú demostraron que solo quieren poder y no tienen principios. No me venga la hipócrita ministra de la Mujer Anahí Durand con esas poses feministas y de defensa de los gays si ha aceptado que el jefe del gabinete que integra sea un machista homófobo como Bellido. Y a Francke le botarán en cuanto ya no les sea útil. Le pusieron solo porque se les disparó el dólar.