Les confieso que todavía no se me pasa la bronca respecto a esos 8′836,380 de irresponsables que votaron por Pedro Castillo en la segunda vuelta (el axioma es muy simple: si votas por un descerebrado eso significa que tú eres otro igual a él). El daño colosal que estos inefables le hicieron a su propio país con su voto mononeuronal es imperdonable y las consecuencias las vamos a sufrir por muchos años (encima, según las encuestas, existe aproximadamente en la actualidad un 50% de necios siderales e ignorantes supinos que creen que el Congreso “golpeó” a Castillo). Precisamente y para aumentar mi desdén e ira, este lunes leía en Gestión que nada menos que US$22 mil millones de ahorros fugaron del Perú por la desconfianza al régimen marxista de Castillo, de los cuales US$15 mil millones se fueron a EE.UU. —el resto se refugió en Panamá y otras plazas—, una cifra descomunal. ¡Y no me vengan que todos los que sacaron su dinero eran millonarios! Se abrieron cuentas desde US$10 mil y mucha clase media pundonorosa lo que buscaba era simplemente proteger su platita, que ya el dictador Velasco y Alan García 1 nos enseñaron que el Estado te puede robar impunemente tus ahorros. ¡Cuánta inversión y consumo se pierde el Perú con ese dinero afuera! Y estos tan valiosos recursos están engordando a Miami y Panamá porque no confiamos ni nos queremos entre peruanos y se vota más por joder a los demás que por buscar al mejor (o al menos malo).

-La buena noticia en Ecuador es que no pasó Yaku Pérez, el Pedro Castillo local, a la segunda vuelta. La mala es que Daniel Noboa no es gran cosa, según me cuentan. Sin embargo, es moderado y parece que sí le puede ganar al correísmo, que si el autócrata de Rafael Correa vuelve de su asilo belga ya no salen de él.

-Protesto por esas movidas sospechosas de la Fiscalía contra Erasmo Wong y sus hermanos. Parece evidente de que es una persecución caviar por Willax. Y el Grupo El Comercio, el Consejo de la Prensa e IPYS calladitos…

"No va funcionar el plan Bukele en nuestro país"