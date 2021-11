-Muy preocupantes estos inesperados cambios en las FF.AA. No se botan generales a los tres meses de nombrados en sus puestos y sin razón alguna. Ese es un manoseo inaceptable. ¿Por qué estos cambios en vísperas de la confianza? ¿A qué se deben? ¿Están colocando militares adictos? Inquieta que sean de la promoción de Antauro, como también ese rumor de que un coronel sea quien le sople a Castillo en Palacio cómo determinar los ascensos y bajas en las Fuerzas Armadas.

-Los caviares deben de haber experimentado un orgasmo colectivo con el nombramiento de Avelino Guillén, uno de sus “santones”, en Interior. A Avelino no le ligó su chambita con Humala, pero sí con Castillo. ¡Héroe de LR, el IDL, Canal 4 y N (bajo el ospinismo)! Se fue del MP porque lo jalaron en un ascenso, de lo que culpó al Apra. Montesinos –ver https://twitter.com/justicierope/status/1456271046546366464–contó algunas cosas inquietantes sobre Avelino, pero, cuando Montesinos hablaba de caviares (también mencionó a Mohme), no pasaba nada: su palabra solo bastaba para hundir al resto. Poco espero de él, pero tendrá mucha prensa favorable porque la caviarada manda.

-No me sorprende que Acuña haya anunciado la confianza de APP hacia la premier. Ese es un mercachifle de la política. Además, me imagino que su asesor AAR le habrá aconsejado que haga eso, como cuando asesoraba al gobierno fujimorista desde Apoyo en los 90.

-La premier, como otros tantos peruanos indocumentados, siguió endiosando ayer a Túpac Amaru II, un personaje que básicamente se rebeló porque estaba resentido de que los españoles no le hayan concedido el suculento marquesado de Oropesa, andaba muy endeudado, le disgustaba la nueva competencia y no quería pagar impuestos. Sujeto traicionero, asesinó al corregidor Arriaga (al que probablemente le debía dinero) tras almorzar con él. ¡Con plata y marquesado, ese no se insubordinaba!

VIDEO RECOMENDADO

MTC negocia con transportistas para levantar paro