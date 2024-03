Es una buena noticia que la Corte Suprema haya establecido que el presidente del JNE, Salas Arenas, sí puede ser sometido a una acusación constitucional (con el consiguiente antejuicio y juicio político en el Congreso), aunque me sorprende que una sala presidida por el caviarazo César San Martín haya precisamente dictaminado esto contra otro colega, pues saben perfectamente que el Legislativo le tiene puesta la puntería a Salas Arenas y existen muchas ganas de destituirlo.

Como está normado, todos los vocales supremos son pasibles de este tipo de acusaciones y Salas Arenas es un vocal supremo, pero él alegaba que no tiene esa condición temporalmente porque había pedido licencia para presidir el JNE. En respuesta, CSM y su sala penal consideraron que esa licencia no le quita su condición de vocal supremo a Salas Arenas.

Esta decisión me parece justa, porque todos los más altos funcionarios de los poderes del Estado (presidente, ministros, magistrados del TC, vocales supremos, fiscales supremos, defensor del Pueblo y contralor) están —y deben estarlo— sometidos al control político del Legislativo, así que el titular del “poder electoral” (JNE) no puede ser una excepción a esta regla de oro y estar blindado con la excusa de que él está más allá de los vaivenes de la política para no dañar la imparcialidad del órgano electoral (y si algo no ha mostrado precisamente este Salas Arenas es imparcialidad…).

Asimismo, es lógico pensar que Salas Arenas no ha perdido su calidad de vocal supremo si es que va a volver a ese puesto apenas acabe su gestión en el JNE (además que seguramente le deben estar computando su tiempo de servicio como si fuera un vocal supremo para acumular su jubilación durante este lapso que está en el JNE). Con este fallo, Salas Arenas ahora tendrá que rendir cuentas políticas por haber permitido la inscripción de un partido antidemocrático, liderado por un orate que ha estado preso y que es un fascista peligroso. Eso aparte de otras linduras.

