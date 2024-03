-Curiosamente, Romina Mella —la mano derecha de Gorriti en IDL-R— en su reciente respuesta le da la razón a sus críticos, pues admite que SÍ intercambió e-mails con ese fiscal brasileño y que SÍ se metió a asumir funciones del Ministerio Público que NO le correspondían, dizque por hacerle un favor a la funcionaria Mónica Vecco (esto es lo más trascendental de su descargo, porque el resto es bla-bla-bla victimista, acusatorio y moralinoide). A confesión de parte, relevo de pruebas…

-Magnífica noticia esta designación del exmagistrado TC José Luis Sardón como embajador en la OEA, con sede en Washington DC. Desde Ántero Flores-Aráoz que los caviares que nos martirizan en la Comisión IDH no tenían al frente a un representante peruano que se les faje de verdad (su antecesor Adrianzén no me mereció nunca mucha confianza). Además, Sardón ahora podrá jugar en pared con su colega Hakansson, a quien en San José le toca lidiar con la Corte IDH. Ahora toca nombrar a alguien de su calibre al frente de APCI para supervisar de verdad a las ONG. Y esto último complementado con un retiro de este ente de Torre Tagle para pasarlo a PCM.-¿Qué opino de esta reciente iniciativa en el Congreso para que los partidos no sean sujetos de acciones penales? Es mala por el lado de que la han planteado quienes tienen un claro conflicto de interés, como FP y PL. Pero en balance la norma es buena dado que es un absurdo, hasta dictatorial. Pretender penalizar partidos por los actos de sus dirigentes, quienes son los únicos que deben responder por crímenes. El fiscal Pérez hasta parece Odría persiguiendo así a partidos alegando que son bandas criminales. La única excepción que haría a esta criminalización partidaria es con organizaciones violentistas, como Sendero Luminoso o A.N.T.A.U.R.O. -La responsabilidad de los vergonzosos ‘mochasueldos’ es de los partidos, pero también del “electarado” que los elige recurrentemente. La gente es bastante conchuda de no asumir sus responsabilidades como electores.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.