-A mí de homófobo nadie me puede acusar. Fui el primero en pronunciarme, editorialmente y con mi firma, hace muchos años a favor del matrigay, muchísimo antes de tanto coleguita que ahora sí se llenan la boca con el tema porque está de moda, se computan modernos y es lo “políticamente correcto”. Incluso participé en una campaña donde me pusieron al chotano Nicolás Lúcar de pareja (si fuera gay en una escena real hubiera escogido a alguien más bonito, que no se exprese todo el rato con gritos y sin detrás tanto kilometraje troskista, fujimorista, vizcarrista y castillista, se los aseguro). Pero no puedo menos que indignarme al descubrir, gracias a un preocupado padre de familia argentino, que en Netflix existen dibujos animados para menores de ocho años como “Ridley Jones”, en donde una bufalita “sale del closet” con su abuelita (personaje que usa la voz de la cantante Cindy Lauper) y le confiesa que se llama “Fred” en lugar de “Winnifred” y que es “no-binaria” (¡eso suena a matemáticas más que a sexo! Antes les decían simplemente “lesbianas” o “bisexuales”... Ver “El día de la manada feliz”, temporada 5, capítulo 8). Llámenme “conservador”, “carca”, “momia” o lo que quieran, pero eso para mí es un exceso condenable, que huele a buscar ideologizar, confundir y manipular mentes de niñitos sin criterios desarrollados para situaciones como esas. ¿Ya qué viene? ¿Mickey Mouse chapando con el Pato Donald? Después se quejan cuando se habla de “ideología de género” y de que haya tantas resistencias si es que se van a esos extremos.

-Como bien se pregunta el diario Correo ayer, hasta ahora no se escuchan reproches de parte de las usualmente locuaces izquierdistas Verónika Mendoza, Sigrid Bazán, Mirtha Vázquez, Rocío S.S., Marisa Glave, Indira Huilca o Anahí Durand contra la decisión de Petro de no expulsar al bestial feminicida Tarache. Claro, el camarada Petro es rojo, así que ni criticarle. Otra reacción hubiéramos visto en estas con Bolsonaro, Duque, Piñera o Lasso.

VIDEO RECOMENDADO