-Lo que me queda claro de esta polémica con la prescripción es que debería resucitarse la contumacia, esa figura legal por la cual no corren plazos de prescripción para el acusado que a sabiendas no se presenta a juicio. Fernando Olivera ideó esa figura para Alan García, pero un juego en pared entre la Comisión CIDH, el juez Serpa y el ministro de Justicia García Sayán se tumbó esta sana medida para que así regrese García en enero de 2001 para candidatear y no responda jamás por los escándalos del BCCI, los Mirages, el tren eléctrico, Zanatti, Siragusa, etcétera…

-Muy astuto este premier español Pedro Sánchez de convocar elecciones para julio inmediatamente después de su debacle electoral. Con eso desvía la atención de su derrota y obliga al partido a ponerse tras él y a concentrarse en los comicios en lugar de cuestionarle y hasta defenestrarle. Y ha convocado elecciones en plenas vacaciones, justo cuando mucho votante está lejos de su sitio de votación, calculando que ese ausentismo va a complicar más al voto de derecha.

-No me gusta hacer leña del árbol caído, pero algo tengo que decir de esta reciente confesión del colega Mauricio Fernandini. Y por varias razones. Primero, porque le ha hecho un daño mayúsculo al gremio, cuya reputación ya anda bastante mellada. Lo ha manchado aún más. Y también porque no vayan a alegar que me he quedado callado por gremialismo o amiguismo (le conozco muy de lejos. Nunca he tenido ni amistad ni bronca con él. Me parecía un tipo correcto, aunque su moralina pontificante y su vizcarrismo-sagastismo me eran indigestos). Es aberrante y muy condenable lo que ha hecho, esto de prestarse de intermediario y facilitador de cutras (y para ahora terminar encima de soplón para salvar el pellejo). Nauseabundo todo y por 30 monedas. En el fondo me da mucha lástima, por cómo acabó y porque esto provocará que la gente sea aún más cínica y amoral ante el derrumbe de este tipo de referentes, supuestamente impolutos.