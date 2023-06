Ayer fui víctima de una maldad absurda que me ha indignado mucho. En una transcripción de una conversación de cantina con otro tipo de su calaña, a un personaje siniestro se le ocurrió soltar, con la mayor ligereza, un embuste bastante absurdo contra mi persona. Este bocón malévolo, al que no conozco personalmente de nada, le suelta de buenas a primeras la perfidia a su interlocutor de que a mí —y otros colegas, que no menciona— me dieron una millonada en 2011 (US$ 600 mil, que deflactados y a valor presente serían nada menos que unos astronómicos US$ 811 mil en estos días). ¿O sea, ese tipejo sostiene el disparate infame que a mí, un derechista invariable de toda la vida, que rechazó las tan populares coimas de Odebrecht y al que ninguno de sus peores enemigos alguna vez en tantos años de trayectoria ha calificado de deshonesto, me dieron esa fortuna o cualquier centavo para oponerme a Humala? ¡No sé si este infundio es más ridículo que estrambótico! Es como que digan que a Mohme y Wayka o a los perversos retuiteros de excremento como Renato Cisneros, Gino Costa y Eduardo Adrianzén les dieron US$ 600 mil para que se opongan a Keiko... Como en el Perú de estos días prima la desconfianza ciudadana hacia la prensa (aumentada por el caso Fernandini), el odio al adversario y la eterna maledicencia criolla, no van a faltar los que crean en este brulote (o que por muy mala leche hasta lo aumenten y difundan). Ya en las redes sociales me han vertido toneladas de basura, amparados en la impunidad cobarde del anonimato. Sé que polarizo mucho y que tengo muchos enemigos por expresarme sin anestesia y por ser tan antizquierdista (lo segundo más ofensivo de este parloteo fue tildarme de “tremendo izquierdista” ¿?). Sé que será inútil mostrar mi inocencia a quienes sacrifican su decencia por el odio. Por mi parte, estoy como siempre: con la conciencia tranquila, mirando a todos los demás de frente a los ojos y durmiendo bien. Y ya no dignificaré más a este bulo con más respuestas.

VIDEO RECOMENDADO