Nunca debes legislar contra la realidad económica en lo laboral, pues lo que obtendrás es un incumplimiento adrede de la ley (con lo cual esta pierde respeto), informalidad y desempleo. Nuestros congresistas no suelen entender esto. Y nunca si son de izquierda. Ahora ese portento de neuronas que es Sigrid Bazán quiere que los delivery ingresen a planilla. Suena lindo y justo, pero eso es imposible. Ningún restaurante mediano y pequeño (que son la inmensa mayoría) tiene márgenes, menos tras haber sufrido tanto con el COVID-19, como para asumir más empleados en planilla.

¿De dónde le van a pagar CTS, dos gratificaciones, vacaciones pagadas por 30 días, etcétera, además de estabilidad laboral? Baste ver lo que ha sucedido con la nueva ley de empleadas domésticas, que también con este sector se le ha querido ingresar en el régimen general cuando ni la menos generosa ley antigua se cumplía.

Según El Comercio, solo el 4% cuenta con el contrato de trabajo, que me imagino que eso se respetará en algunos pocos distritos pudientes (no me imagino al ama de casa común yendo al Ministerio de Trabajo a inscribir esos contratos). Tampoco creo que haya dinero en ese 96% de hogares que incumple pagar CTS, bonificaciones, vacaciones de 30 días, etcétera.

Simplemente, se seguirá obviando la ley como siempre, pues necesitaríamos miles de inspectores para fiscalizar restaurantes y hogares. Y seguramente los dueños y amas de casa desistirán de contratar repartidores y empleadas domésticas, lo que generaría desempleo. O una subida de precios, pues los restaurantes cargarían los costos de sus transportistas al cliente (si es que pueden subir precios).

Ojo, tampoco estoy justificando que se explote a estos colectivos, pero se tiene que normar de acuerdo a la realidad: NO puedes otorgar generosos beneficios sociales cuando no hay caja para pagarlos. Si el régimen general NO funciona para los obreros y empleados de empresas, menos va a funcionar para los delivery y empleadas domésticas. Absurdo.

