No body, no crime. Muy interesante ese apunte que me pasó un observador de la escena política respecto a que no ve cómo se van a poder probar las acusaciones de delitos en esos intercambios de WhatsApp contra la exfiscal de la Nación Benavides si es que el asesor Villanueva ha declarado que ha destruido sus celulares. ¿Si no existen los celulares de Villanueva, entonces cómo corroboras que esos pantallazos de WhatsApp provienen de allí y son verídicos y no simples pantallazos de conversaciones que podrían ser armadas? También me dicen que en esas transcripciones no aparecen unos detalles técnicos —soy lego en la materia— que sustentarían su verosimilitud. En todo caso tendría que aparecer y examinarse públicamente el celular del interlocutor de Villanueva, con un peritaje serio y revelando la identidad del usuario. ¿O ahora abrimos procesos y condenamos en el Perú con pantallazos de celulares sin peritajes y de gente anónima?

Aquí no debe repetirse lo sucedido con el juez César San Martín (CSM), que adujo que los correos electrónicos que intercambió con el penalista Gonzalo del Río y otros abogados españoles para condenar a Fujimori estaban adulterados con unas pericias bien criollas. Tampoco nunca CSM presentó públicamente los e-mails originales, por más que se le solicitó, ni se accedió a su cuenta e-mail en la PUCP, la cual fue curiosamente eliminada. Y Gonzalo del Río, uno de sus interlocutores, tampoco nunca presentó los correos electrónicos originales (pero sí tuvo la gran frescura de alegar la supuesta adulteración como argumento en RPP), ni de lo que recuerdo, se le hizo un peritaje a sus cuentas de correo electrónico. Lo más gracioso ahora es que precisamente Jorge del Castillo, el actual abogado defensor de Benavides, fue uno de los que más salió en defensa de CSM, en una actitud vergonzosa de sobón de este juez (ver https://andina.pe/agencia/noticia-consulta-san-martin-a-otros-juristas-sobre-caso-fujimori-no-es-irregular-487879.aspx).

PD: Jueza Elvia Barrios, el Tribunal Constitucional ya “aclaró” extensa —y hasta escolarmente— TODAS sus dudas respecto al fallo de ese órgano que anula la barbaridad que me hizo su colega San Martín. Sírvase respetar el Estado de derecho.





