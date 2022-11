Kenji la sacó barata, más aún con una jueza conocida por muy dura como Villa Bonilla. Es que también imponerle doce años de cárcel hubiera sido un despropósito. Dentro de todo, Kenji me mueve a piedad porque lo hizo para sacar a su padre de prisión. En cambio, Keiko me quedó para siempre como un personaje muy desalmado (además de decepcionante), tipo Lucrecia Borgia, Agripina o Lady Macbeth: no puedes ordenar grabar a tu propio hermano para que tu padre no salga de las rejas. ¡Eso fue monstruoso! Tuve que votar por ella en la segunda vuelta ante Castillo porque no me quedó otra opción y porque neuronas tengo (a diferencia de esos 8 y pico de millones de descerebrados que votaron por este), pero la veo como muy pérfida desde que hizo esa maldad, además que jamás entendí ese acoso obsesivo e inclemente contra el pasmarote de PPK, lo que significó que la gran oportunidad de que un gobierno de derecha con mayoría absoluta que podía cambiar al país se desperdicie así.

Bueno, el Perú también me hizo votar por Alan García, a pesar de que había jurado públicamente cortarme una mano antes que hacerlo, porque tenía al frente a un Ollanta más chavista que nunca. Es que en el Perú se quejan, pero siempre votan pésimo. Debieron elegir a Bedoya como presidente en lugar del inepto de Belaunde en 1980 o al ‘Tucán’ como alcalde de Lima en lugar de Del Castillo en 1986. A Vargas Llosa en lugar de Fujimori en 1990 (fue un chiripazo que Fujimori resultó muchísimo mejor gestor de lo que se creía). A Lourdes Flores en lugar de Toledo o Alan o Villarán. A Keiko en lugar del mediocre Humala o del huérfano de apoyo parlamentario PPK (estaba condenado por eso de antemano) o esta cosa. Hasta en mi San Isidro no reeligieron a Conroy cuando fue el mejor alcalde que el distrito ha tenido. Hablan de reformas para mejorar lo que se elige, pero el problema es el elector peruano, que es muy bruto (y a todo nivel).

-PD: ¡Ayer se me coló un duende! Debió figurar “JNJ” en lugar a “CNM”.