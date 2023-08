-Me alegra mucho que ese procaz enemigo del Perú llamado Gustavo Petro esté ahora con un pie en la tumba y el otro con un patín sobre una cáscara de plátano después que su propio hijo lo haya “echado”, quien a su vez fue delatado hace unos meses por su exesposa Daysuris (sí, así se llama esta). ¡Todo quedó así en familia en la patria de nuestra bienamada Clara Elvira Ospina! Esta complicada situación de Petro me recuerda a la que tuvo años atrás su antecesor en el cargo Ernesto Samper, un caviar que también recibió dinero de narcos para su campaña. Hasta EE.UU. le retiró la visa siendo aún presidente y este sobrevivió penalmente con las justas solo porque el Partido Liberal aún era una máquina en Colombia y pudo blindarle en el llamado “Proceso 8000″. Todo fue tan mafioso y tercermundista que hasta cosieron a balazos a la testigo clave Elizabeth Montoya (alias ‘monita retrechera’) mientras hacía brujerías en un departamento para protegerse de sus enemigos. Samper luego se volvió más rojo y apoyó la campaña de Petro. Pero volviendo a Petro, no creo que tenga el músculo partidario que tuvo Samper ni la legitimidad política para sobrevivir en el poder a esta acusación tan seria. Lo malo es que su vicepresidenta la morena Francia Márquez es rojísima, ultra “woke” y un desastre intelectual, por lo que el cargo le quedaría inmenso. Ojalá Colombia vaya a elecciones generales y salgan de este riesgo de volverse otra Venezuela. ¡Qué postule la ínclita Clara Elvira, la exchochera de los MQ!

-Son muy curiosos los títulos de las malas películas rojas peruanas que el infame Ministerio de Cultura financia con nuestro dinero. Como me comentó un amigo, Rojo profundo y La pasión de Javier suenan a filmes pornos, mientras que El viaje de Javier Heraud a película de drogas de los años 70, tipo Easy Ryder o Pregúntale a Alicia, y La guardiana de la laguna a una de cine-terror barato, de esas “B” de los años 50 en blanco y negro. Estos rojos son hasta folclóricos para titular sus obras...