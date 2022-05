Fíjense que a mí no me parece del todo mal que los padres de familia y terceros revisen los textos oficiales para escolares públicos. Es cierto que se corre el riesgo de que los religiosos metan mucho sus narices y se carguen la absolutamente necesaria educación sexual, pero tampoco el “enfoque de género” es una verdad absoluta como se pretende vender, además que apesta a marxismo cultural gramsciano. En todo caso, a mí me preocupa más el contrabando ideológico izquierdista que se le mete a los niños. He investigado el tema y encontré cosas como las que reseñé aquí tiempo atrás así:

“¿A ustedes les parece que el difunto intelectual onegeísta comunista Carlos Iván Degregori y la madre de un desaparecido en La Cantuta son dos héroes nacionales iguales a Grau (Formación Ciudadana-Quinto Año, páginas 101 y 102)? ¿No es muy discutible que a los niños les pongan de “personajes ejemplares”, del nivel de Bolognesi, al también escritor ultracomunista Alberto Flores Galindo o a la abogada Beatriz Merino (Formación Ciudadana-Segundo año, páginas 55 y 127), como también el político comunista Alfonso Barrantes, que iguala a Julio C. Tello (Formación Ciudadana-Tercer Año, página 63)? ¿La sentencia a Fujimori por Barrios Altos y La Cantuta debe ser enseñada obligatoriamente en el colegio (Formación Ciudadana-Cuarto Año, página 83)? ¿Que posiblemente gracias al crucial revisor académico´ Nelson Manrique, otro conocido intelectual ultraizquierdista, los chicos aprendan que el guerrillero comunista Hugo Blanco es una figura destacada (Historia-Quinto Año, página 135), entre otras muchas linduras marxistoides? Espero que se fumiguen todos estos despropósitos en las nuevas ediciones que ya toca imprimir y ojalá que las editoriales Santillana y Norma sean más cuidadosas con lo que producen para nuestros hijos”.

Todo esto lo puse en conocimiento de la entonces ministra Marilú Martens. ¡No le interesó un rábano!

