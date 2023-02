[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “¡Que les den su Big Mac y ya está!”

-Paco Belaunde y otros de su época hasta se pagaban las gaseosas cuando presidían una de las dos cámaras. Me imagino que el buen Paco soltaría alguna de sus sabrosas frases de escuchar esto del bufet congresal. Tampoco es que me escandalice tanto que les paguen alimentos solo en los largos días de Pleno o les den Iphones. Son congresistas y no funcionarios públicos menores, así que merecen ciertas consideraciones. Y tampoco exageremos esa mentalidad de “misios” indignados cuando antes aplaudimos derroches gigantescos, como la Refinería de Talara o los Panamericanos. Ojo que los cronistas parlamentarios también tienen dos refrigerios allí en esos días. Lo que sí me sorprende es que esos bufet sean tan caros (80 soles) cuando son precisamente… ¡Bufet!

-Ya me parecía muy sospechosa tanta alharaca caviar con los cambios en la Sunedu. ¡Saltó la liebre del festín de consultorías suculentas y puertas giratorias! Estos presupuestívoros querían dinero más que el beneficio de los alumnos, además del poder que da controlar al sistema universitario (hasta Velasco lo intentó con el Conup). Ojo, eso no me hace tampoco simpatizar con el otro lado porque tampoco puedo aceptar que el controlador sea también el controlado.

-¿El juez César San Martín no debería inhibirse cuando a su Sala llegan casos patrocinados por el Estudio Ugaz, donde laboró por años? ¿Existe la JNJ?

PD: Muy reprobable que hayan ido a hostigar a RMP y a Gorriti en sus domicilios. Dicho esto, no me parece haber escuchado condena pública alguna de ninguno de los dos cuando, muchos años atrás, los antifujimoristas tiraban bolsas de basura en la casa de Martha Chávez o cuando una turba agresiva rodeó el edificio de Beto Ortiz (y de eso hace no mucho tiempo). Mohme mismo se quejó y hasta enjuició a algunos manifestantes que fueron a protestar afuera de su mansión sanisidrina, pero en su diario La República suelen celebrar hechos similares contra otros. Lo que es malo para un lado también lo es para el otro…

