[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: ¡Qué fauna política tenemos!

La ínclita dama Susel Paredes ha roto -o por lo menos empatado- los ya abultados récords de Anel Townsend, Gino Costa y Enrique Wong en cuanto a cambios de camiseta política. ¡Eso sí que es un mérito político en un paraíso de tránsfugas como es el Perú! Ella antes integró los equipos de los grupúsculos fantasmales Partido Socialista, Movimiento de Acción Socialista, Partido Descentralizado-Fuerza Social, para luego pasarse al forthsythdismo (de alguna manera se tiene que llamar al intento de ese guaperas de encefalograma plano y padre repulsivo de ser el alcalde de Lima), el Partido Morado (aliado con Somos Perú), la bancada actual fantasmal llamada Integridad y Desarrollo y acaba de pasarse a las filas congresales de los rojos de Cambio Democrático-Juntos por el Perú. Allí su brillante cerebro y fina oratoria se unirán a la insigne Sigrid bazán, otro portento de inteligencia. Y hablando de camisetas, reapareció el ex aprista y ex pepecista Alberto Borea Odría, el recordado defensor de Vizcarra en el Congreso y el amigo de Kenji en sus peripecias con su grabadora hermana, hablando siempre como bueno y anunciando un partido político nuevo como si no arrastrase tantos pasivos detrás. Es decir, ni siquiera se acogen a un piadoso silencio. Qué fauna política tenemos…

Mucho se queja la gente de que no existen candidatos presidenciales de peso para el 2026 (o antes, porque en ese tan mal llamado “país” cualquier cosa puede pasar). Sugiero al exministro Modesto Montoya o al extitular de la Confiep Óscar Caipo. Ambos fueron, a su manera, dos vivos ejemplos de cómo ocupar un puesto solo por figurar y para demostrar desde allí que no se tiene agallas. ‘¡Esos atributos están entre los esenciales para pretender la presidencia! Pero Modesto le gana por goleada a Óscar, porque le suma haber sido un científico (supuestamente muy preparado) que destrozó su reputación por ser sirviente y escudero de un ignorante sideral y corrupto. ¡Además, también usa sombreros como Castillo!