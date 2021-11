- Nuestro “país” ya se pasa de folclórico, de “chacra”, de chirigotesco, de esperpéntico. No solo tenemos un presidente muy ignorante y con un sombrero eternamente puesto, sino que el ministro del Interior es tan cheverengue que celebra una jarana en su propia casa siendo precisamente el encargado de velar porque no sucedan ese tipo de reuniones. En un país de verdad, ese señor, que de por sí ya acarrea un pasado que le descalifica para el cargo, hacía rato que ya habría dejado de ser ministro. La verdad es que esto no mereció independizarse y debió permanecer nomás como una provincia ultramarina española (y bastantes dolores de cabeza les daríamos a los pobres españoles). No daba para más.

- ¿El ministro de Justicia, Aníbal Torres, estaba con tragos cuando expectoró esa ventosidad verbal de que había que investigar a los accionistas de la agredida mina Antamina? Y ojo que este es de los más pensantes en ese gabinete.

- Mientras ayer todas las portadas abrían con Antamina, La República lo hacía con que el 75% desaprueba al Congreso. Está clarito que Mohme sirve al oficialismo para demoler al Legislativo y presionarles por la confianza.

-Los gobernadores de Puno y Arequipa detenidos por pericotes. ¡Pero, claro, la culpa de todo siempre es de Lima!

- Anahí Durand, actual ministra de la Mujer de las filas de la comunista Verónika Mendoza, acaba de contratar a Eliana Carlín, creadora y animadora del odiador movimiento No a Keiko, para su oficina de comunicaciones. Huelgan comentarios…

- ¿A ese resentido social envidioso que resulta que tenemos como ministro de Economía le habrá “hincado el hígado” cuando se enteró años atrás de que su camarada y vieja amiga Mocha García Naranjo se había comprado un Maserati?

- ¿Les extraña acaso que haya ahora tantos ataques simultáneos contra las minas si la premier es una conocida antiminera que se cargó Conga y Tía María junto a Arana? Ya pues…

