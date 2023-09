Se venía advirtiendo desde hace tiempo que todo el proceso a Odebrecht iba a ser saboteado desde que Lula fue electo nuevamente presidente de Brasil, pues lo último que muchos allá desearían es chocar con este delincuente ahora que ha vuelto al poder. Por eso no debe sorprender que desde ya no valga lo obtenido en los servidores ni lo declarado por Marcelo Odebrecht y otros truhanes contra Humala (lo que evidentemente abarcará también al resto de acusados). Hoy se define que pasará con el mafioso Barata, aunque lo más probable es que se corra igual suerte. Estos gánsteres de Odebrecht vendieron la central de Chaglla, sacaron un acuerdo con una indemnización ínfima y a varios años, pueden trabajar en el Perú gracias a ese fallo de San Martín, no declararán más porque están a buen recaudo en Brasil y seguramente nos ganarán el arbitraje del gasoducto. Me imagino que todos esos coleguitas que tanto apoyaron ese regalado —y aún increíblemente secreto— acuerdo con Odebrecht y que endiosaron a los fiscales tendrá la decencia de salir públicamente a admitir que se equivocaron y que cuánta razón tenía esos otros a los que vapulearon o silenciaron solo por ser más críticos que ellos. ¿O ahora dirán que esta debacle fue culpa del aprofujimorismo, del fujicerronismo o de la DBA? ¿O nos distraerán con el Perú-Paraguay, el precio del limón, el impresentable de Soto o la escasez de GLP? ¿Qué dirán ahora el IDL, Chincha, Mávila, Lúcar, RMP, Gastelumendi, Mohme, AAR, Pedro Cateriano, Juliana, Sol y todos aquellos que aplaudieron como focas al acuerdo y a los fiscales? Está claro que no les interesaba el castigo a estos mafiosos —ni siquiera a Graña— sino nomás lograr joder a sus enemigos apristas y fujimoristas. Y ya ni siquiera van a lograr eso por entreguistas y por ingenuos. ¡Cómo los brasileños deben estar riéndose de todos estos! En un país normal estos fiscales renunciarían tras esta debacle. Pero el Perú no es normal y cada día dudo más de que sea un “país”.