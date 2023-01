[Opinión] Aldo Mariátegui: “Puno-La Paz: 265 kms…”

-Un solo dato crucial para reflexionar (porque si no el alemán de Bloomsbury Alonso Gurmendi me dice racista desde las alturas de su Alpamayo londinense): Puno queda a 1,500 kms. de Lima y a tan solo 265 kms. de La Paz, la capital boliviana. Dada esa realidad geográfica… ¿Cuál capital creen ustedes que más influirá sobre esta región?-Cómo extraño a los Cáceres Velázquez, a los recordados “Kennedy del altiplano”, como les llamó Chirinos Soto. Nos solíamos reír de su partido Frenatraca, apodado así por Tulio Loza, por su folclorismo pero cómo se extraña ahora a ese partido relativamente moderado que estabilizaba a esa siempre complicada región. Es más, el Frenatraca llegó a gobernar Arequipa, apoyado por el voto migrante aymara. Tras la desaparición del Frenatraca, los políticos que siguieron en Puno fueron muchos unos radicales orates, como los gobernadores Aduviri y Hernán Fuentes, y congresistas cada uno peor que otro (Lescano es la demagogia ignorante andante y hay peores).-La tropa no está compuesta por sicópatas racistas, como les pinta la izquierda, sino por soldaditos tan indígenas o tan mestizos como las turbas salvajes que les atacan. Son chiquillos nerviosos de 18 años o menos, enfrentados a una turba violenta e inmensa, que les quiere lapidar y quemar con cocteles molotov. Les han entrenado para acciones letales y para obedecer órdenes inflexibles, no para disparar al aire o al suelo porque no son policías. Usando armas casi de su tamaño y con su sargento aullándoles detrás que “no pasa nadie” o si no les crucifican después en el cuartel. Todo esto en medio de humo, gritos, insultos, testosterona juvenil, amenazas, adrenalina a mares y lluvia de piedras. ¿Difícil no loquearse, no? ¿Y muy fácil llamarles “asesinos”, como hace Mohme y La República?

PD: Vuelvo a insistir… ¿Qué espera el gobierno para expulsar a ese agente de Inteligencia que funge como embajador de Cuba en nuestro país?