Unos actores que pueden ser decisivos son los votantes “Peruanos en El Exterior” (o PEX), que –salvo los países nórdicos, Francia y Alemania– suelen votar masivamente por la derecha. De unos tres millones PEX, casi un millón (997 mil) están habilitados para votar, que no es poco: significa el 4% de la votación peruana total (25 millones), por lo que tranquilamente te pueden definir una segunda vuelta tan apretada como esta. En esta última elección solo votó el 23% de los PEX (227 mil). O sea, unos 770 mil no sufragaron o un 77%. Si –por lo menos– medio millón de esos PEX fueran a votar por Keiko, su patria se salvaría del comunismo (y siendo cínicos, se ahorrarían llenarse de familiares refugiados y de mandar más remesas para un hambriento país socialista en el futuro). También los peruanos residentes en Perú tienen un rol aquí, que es cargosear a sus familiares PEX para que voten. Sé que muchos viven lejos o que ya el país les interesa un bledo, pero hay que insistir. Y aclararles que no importa si no votaron en la primera vuelta. ¡Esto es el comunismo, el fin de su país! ¡La Guerra con Chile es una broma al lado!

Dentro de esta cruzada para salvar al país, existen naciones claves. La más importante es USA, con 309 mil votantes PEX y en donde solo acudió nada más que el 18% (55 mil). ¡Un porcentaje ínfimo! Miami y NY juntas poseen 91 mil PEX habilitados y solo 13 mil PEX de esas dos ciudades votaron. España (152 mil en total. Madrid 75 mil. Barcelona 42 mil) y Francia (94 mil en total. Milán 40 mil) también son vitales. Allá votaron un tercio aprox. ¡En el Asia, lo de Japón fue terrible: menos de 7 mil sobre 34 mil participaron! En el barrio, Argentina y Chile son claves pues juntos son 250 mil votos. Un optimista me dice que si vota el 90% de PEX y Keiko saca el 80% de estos votos, serían 3 puntos limpios. A tratar de hacer posible esto.

