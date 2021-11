Imagínense que abren un negocio –que les ha demandado mucha inversión– en un barrio pobre, que las cosas les van bien (cuando los ciclos de precios les acompañan) y que de pronto todo ese barrio les empiece a pedir dinero, obras públicas y hasta empleos solo porque son sus menesterosos vecinos. Seguramente ustedes les responderán que lo lamentan, pero que uno ya paga diversos tipos de tributos (impuesto a la renta, regalías, canon, ganancias extraordinarias), que su rol no es ser el papá de la vecindad y que vayan en todo caso a reclamarle al Estado. Entonces los vecinos profieren amenazas, bloquean la pista, tiran piedras y rompen cosas, azuzados por activistas, políticos, periodistas y abogados, todo esto ante la pasividad cobarde de las autoridades. ¿Ilógico, no? Bueno, eso es lo que hace años sucede con las mineras en el Perú (y algo parecido también en nuestra selva con las petroleras, donde toman campamentos y estaciones de bombeo constantemente). Sigan así, jodiendo sin percatarse de que somos un país remoto y sin ningún peso importante en la economía mundial (0,23% de la misma), tan intrascendente que si nos hundimos en el Pacífico nadie se daría mucha cuenta; tal vez subirían un poco los precios del cobre y algunos metales, la harina de pescado y la cocaína. No mucho más que eso. Ubíquense: Latinoamérica es el 8% de la población y el PBI mundial. Brasil y México concentran juntos el 60% del PBI y el 55 % de la población latinoamericana. Por eso solo ellos dos le interesan de Latam al resto del planeta; el resto somos marginales. Entiendan: Perú, salvo por su minería, NO pesa nada. Eligiendo a comunistas como gobernantes y hostilizando a las mineras lo que estamos cometiendo es un estúpido suicidio.

PD: Francke me confirmó que es un resentido social muy envidioso con esa frase de que “le hinca el hígado” ver carros de lujo por Lima.