Por lo visto, la vagancia es otro de los atributos que se suman a todas esas virtudes (corruptín de Breña y Petroperú, indocumentado, ignorante, argollero, mentiroso, demagogo, afásico, etc. A la única persona que le he leído opinar que Castillo es un gran estratega que se hace el tonto es a León Trahtemberg, lo que me dejó pasmado) que adornan a nuestro ínclito presidente Castillo.

No solo se manda mudar de paseo a cada rato a Chota (como los gringos se preguntaban que le veía Bush-2 de ir a cada rato a su rancho texano en el remoto, aburrido y tórrido Crawford, uno se inquiere qué tanto hace Castillo en Chota), sino que uno revisa la agenda presidencial en Palacio (la subterránea de Breña es la “Agenda B”) y esta es bien ligerita; puras reuniones intrascendentes.

A eso se suma su nula participación en los consejos de ministros, donde las actas no registran casi ninguna intervención suya. Y tampoco le gusta darse el trabajo de otorgar entrevistas o dar discursos que sean cansadores (salvo esas cortas arengas incendiarias en plazas). No solo es que el cargo le queda descomunal, sino que tampoco compensa sus tremendas carencias con disciplina y laboriosidad.

La verdad, debería renunciar al cargo para bien suyo (¡Y de todos nosotros!). Él mismo no va a poder aguantar cinco años más. Ya llegó allí por la lotería de la vida y la brutalidad y los odios de los peruanos, ya se puso la banda, ya se aseguró un sitio en la historia y una pensión. Ya la hizo y lo que le viene por delante va a ser demasiado para él. Que dimita de una vez y se vaya tranquilo a vivir a Chota que con la pensión presidencial va a vivir como un rey allá, con Bruno Pacheco y Karelym de séquito. Allí ya Cerrón dejará de incordiarle.

PD: Me imagino que Mirtha Vásquez se irá a trabajar al gremio empresarial AFIN en cuanto deje el premierato. ¡Allí la elogiaron mucho cuando asumió!