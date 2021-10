-No comparto ese tremendo entusiasmo que mostró Patty del Río en EC por la llegada de Mirtha Vásquez al premierato. ¡Más información, menos emotividad! Mirtha es una comunista antiminera que, junto a Arana y Grufides, le ha costado al Perú dos inversiones gigantescas (US$4,800 millones por Conga y US$1,400 millones por Tía María), además de miles de millones de dólares adicionales perdidos por las exportaciones de cobre y oro que se frustraron, sin contar la tributación perdida. Y también le recuerdo a Patty el cinismo de Mirtha en esta inmortal declaración: Las propuestas de ley no deben venir en función de lo que hemos ofrecido en la época de campaña electoral. A mí me parece eso muy irresponsable, porque en campaña electoral se ofrece de todo. Imagínense ustedes si acá se viene a tratar de desarrollar normas en función de lo que se me ocurrió ofrecer en campaña (...). Si Patty se enfervoriza y cree que esta onerosa mentirosa es gran cosa, que no ha sido nociva y que es una “moderada”, pues allá ella.

-No le va a quedar a Maúrtua más que renunciar si se confirma que Panamá, USA y Suecia han rechazado las propuestas de embajadores peruanos ante sus gobiernos, mediante un diplomático y embarazoso silencio. No le tengo ninguna antipatía a Maúrtua y creo más bien que aporta sensatez al gabinete (y peor sería que pongan al servil Forsyth o al arribista Rodríguez Cuadros allí), pero este triple rechazo es inédito en la historia de Torre Tagle y sería escandaloso que nadie asuma la responsabilidad, aunque es verdad que fue Bellido y no Maúrtua quien por lo menos propuso a los candidatos a Panamá y Estocolmo. Si bien el candidato a Washington (Oswaldo de Ribero) es un diplomático de carrera, parece que a los yanquis les molestó que envíen allá a un hombre tan mayor (85 años) y tan de izquierdas, aunque todavía dicen que tal vez le terminen aceptando.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Yaranga sobre Luis Barranzuela:"El presidente tiene que tomar una decisión"