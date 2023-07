Son intensos los rumores que Otárola sería reemplazado este 28 de julio por la ministra Hania Pérez de Cuéllar o el amoroso exministro Mariano González. Sería una pena, porque mal que bien Otárola ha sabido llevar el temporal hasta ahora y no le veo la misma madera política a estos dos, una por inexperta y el otro por metepata y excéntrico. Mal con Otárola, pero peor sin él si no van a poner a alguien igual o mejor. Me imagino que si Otárola sale le darán alguna embajada, donde tendrá tiempo, tranquilidad y caja a fin de prepararse para la persecución incesante que se le vendrá, pues el IDL, la caviarada y la CIDH no lo dejarán en paz por décadas. También cuentan que la canciller Gervasi dejaría Torre Tagle para mudarse a la ONU en Nueva York, a residir en la esplendorosa mansión Vanderbilt, comprada por Perú en 1973 por menos de medio millón de dólares y que ahora no baja de los US$12 millones. Esta mansión de cinco pisos queda en la 67 Este y perteneció a esta riquísima familia gringa. Muchos juran que viene con un fantasma de los Vanderbilt incluido.

Es que si uno ve algunas embajadas de Perú afuera pensaría que somos una potencia y no ese remedo de país que tenemos: un palacete en París a tan solo una cuadra del Arco de Triunfo, una mansión con parque y ciervos incluidos en la exclusiva Bethesda para nuestro embajador en EE.UU., un local carísimo en Tokio o la casa londinense de Victoria Eugenia de Battenberg, viuda de Alfonso XIII. La excepción es España, país en donde no teníamos residencia del embajador, pues cuentan que Raúl Porras Barrenechea rechazó increíblemente el Palacio de la Trinidad que Madrid nos obsequiaba por un reparo histórico (era lugar de amantes reales). Esto hasta que el exembajador caviar Eguiguren compró demasiado cara una casa alejada (en Conde de Orgaz, Hortaleza), que no se ha podido revender ni al mismo precio. -Iberia me perdió increíblemente una maleta, en un vuelo corto y directo, y me ha perjudicado mucho. ¡Hasta parece una venganza caviar!

