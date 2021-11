- Me es sinceramente lisérgico leer que todavía existen algunos que consideran los tumultos que derrocaron a Merino como una gesta juvenil, una epopeya romántica de esa tan enterada, leída y culta juventud peruana, una Ilíada limeña, una épica urbana en zapatillas. Así, los infortunados revoltosos Bryan e Inti resultaron un par de héroes inmortales, como Patroclo y Aquiles, Cástor y Pólux, Rómulo y Remo, un día a la altura de los mártires de Chicago o de los marchistas de Selma, dos próceres con una conciencia cívica y política digna de un Cincinato. Es más, mi amiga Patty del Río, siempre tan emotiva y tan sensible, hasta nos tildó de “idiotas” en su última columna en EC a aquellos que no nos creemos esa sobrehumana “narrativa” (palabra, que como “articular”, se ha vuelto otra expresión caviar típica). No hay nada que hacer: Sofocleto fue quien mejor definió a los peruanos con el título de su inmortal libro “Los Cojudos”. ¡La verdad, los peruanos más cojudos (y cojudas) no pueden ser!

Como bien escribió aquí Luna Victoria en su columna, si Zoraida Ávalos ordenó procesar a Merino y Ántero por esos dos abatidos en las marchas contra ellos, entonces también esa fiscal –señora nada politizada y nada mediática– tendría que hacer lo mismo con Sagasti por Jorge Muñoz y Reinaldo Reyes, los dos muertos en las protestas agrarias iqueñas (nota: para mí eso sería otro disparate). ¿Acaso no se trata igual a todos? ¡Nooo pues! ¡Cómo va a ser lo mismo para Patty! ¡Sagasti es caviar! ¡Y estos dos son de esos que se metieron al fundo de Vania! ¡Pucha, oye, o sea, sus vidas no son lo mismo pues!

PD: El único diario que NO registró ayer en su nota informativa que el ministro Torres calificó de “gordito” a Velarde fue la oficialista La República. Y espero que la insufrible Glave proteste por ese “gordito” tal como se arañó tanto por el “Cleopatra” a la premier.